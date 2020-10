Sabato Emozioni in Rosa, la passeggiata tra Tolfa ed Allumiere a sostegno della Komen - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

La prevenzione è fondamentale, anche e soprattutto in un momento in cui l’attenzione del mondo è puntata sul Covid. Ed è con questo spirito che anche quest’anno si terrà l’appuntamento con Emozioni in Rosa, la passeggiata tra Tolfa ed Allumiere che si rinnova per la settima volta con lo scopo di raccogliere fondi per l’associazione Susan G. Komen Italia, dedicata alle donne in rosa, ovvero a quelle che sono state operate di tumore al seno. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre.

La presidente della locale sezione Komen, Elena Riversi, ci tiene a sottolineare che “proprio adesso è importante tenera alta la guardia e non abbandonare il fronte della lotta al tumore”. “In questo periodo si rischia che con la sanità monopolizzata dalla paura Covid altre patologie vengano dimenticate – aggiunge – Così come si rischia di saltare cure e terapie per il timore di recarsi negli ospedali”.

Di certo l’emergenza Covid farà sì che l’edizione 2020 dell’iniziativa avvenga in maniera molto discreta e ridimensionata e soprattutto il più possibile fluida, in movimento, per evitare assembramenti. Quindi niente rinfreschi o addobbi, né alla partenza né all’arrivo. Si comincia alle 9.30 col raduno in piazza Vittorio Veneto a Tolfa, per il ritiro dei pettorali allo stand dell’organizzazione dove saranno in vendita dei gadget “in rosa”, alle 10 partenza per raggiungere Allumiere alle 11,30. L’organizzazione ringrazia le amministrazioni dei due paesi collinari e tutti i volontari e le associazioni che contribuiscono all’evento. Raccomanda ai partecipanti di mantenere sempre le distanze di sicurezza, sia da fermi che quando si cammina, e di indossare la mascherina nel modo corretto, cioè coprendo bocca e naso.

Ad Allumiere la giornata continuerà con gli appuntamenti della Festa d’Autunno che quest’anno farà riscoprire il sentiero a cavallo che collega Tolfa. Il raduno è al campo Cedraulli di Tolfa, alle 14.30. L’organizzazione vede insieme le due amministrazioni comunali e l’associazione Fiori di Maremma Asd Tolfa. L’invito è rivolto ad associazioni, gruppi e singoli cavalieri che vorranno partecipare anche sugli asinelli. L’arrivo è alle 16.30 alla piazza di Allumiere con la sfilata. La festa prevede stands gastronomici con prodotti a base anche di latte d’asina, oltre a pasta e farina Senatore Cappelli e poi castagne, lumache, vino, miele e manufatti artigianali. Tutto a km 0 e nel rispetto delle disposizioni anti Covid delll’ultimo Dpcm.