Sabato al Castello di Santa Severa s'inaugura la mostra “Inclusion” del guatemalteco Christian Escobar • Terzo Binario News

Da sabato 13 maggio, fino a domenica 2 luglio, la sala Battistero del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, ospita una mostra d’arte di rilievo internazionale: “Inclusion”, opere pittoriche dell’artista guatemalteco Christian Escobar.

Previsto un vernissage, con ingresso libero, alle ore 17:00, alla presenza della soprintendente Margherita Eichberg, dell’artista iperrealista Christian Escobar e della curatrice, la giornalista Marinellys Tremamunno; arricchito con una performance di Simone Mina, brand Ambassador del rum guatemalteco Botran, e con la presentazione di danze tradizionali dell’Associazione IK’ Guatemala.

Reduce dalla 59° Biennale d’Arte di Venezia, l’artista iperrealista conosciuto con lo pseudonimo “Chrispapita”, torna in Italia per esibire a Santa Severa l’imponente dipinto di 7 metri di larghezza per 2,8 metri di altezza che ha rappresentato il Guatemala a Venezia. Inoltre, sarà presentata per la prima volta l’opera “Balam” (102cm x 102cm), realizzata in omaggio alla ricchezza naturale delle foreste tropicali dell’America centrale, culla della civiltà Maya, dove il giaguaro o “Balam” è simbolo di potere associato alle energie sacre. Il filo conduttore delle opere è la tecnica del chiaroscuro, espressione degli antenati italiani dell’artista.

La proposta include un fantastico viaggio nella selva guatemalteca di Peten, che custodisce il “balam” e, come segno di scambio culturale, la sala accoglierà le preziose Lamine di Pyrgi: un documento inciso su lamine d’oro, di fondamentale importanza per dimostrare il cosmopolitismo degli antichi centri etruschi che esistevano tra il VI secolo a.C. e IV a.C. in questo tratto di territorio nei pressi di Santa Severa, di grande importanza nella storia del Mediterraneo Antico.

La mostra è stata proposta dalla riserva naturale Tiki Zoo, condivisa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, e accolta dal Castello di Santa Severa, in considerazione della natura multiculturale del porto di Pyrgi nell’antichità.

“Inclusion” riesce a coniugare due luoghi geograficamente distanti, ma accomunati da un glorioso passato, entrambi Patrimonio dell’Umanità, che oggi è la radice di una vasta multiculturalità. La mostra resterà aperta nei giorni e negli orari di apertura del Castello, con ingresso libero. Lunedì chiuso.

Christian Escobar “Chrispapita”, nato a città del Guatemala nel 1982, è un artista autodidatta di origine guatemalteca. Fin da bambino ha mostrato grande interesse per il disegno, partendo dalla matita fino ad arrivare all’acrilico su tela, mezzo attraverso il quale ha costruito la propria tecnica e il proprio stile. Nelle sue opere domina l’iperrealismo e il realismo, utilizzando la tecnica del chiaroscuro tipica del Barocco Classico che ebbe le sue radici proprio in Italia, ma ispirato dalla figura umana e applicando le caratteristiche delle culture urbane e il loro rapporto con la natura e la scienza.