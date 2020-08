Rugby, ritorno al Cus Milano per i gemelli Schiavi - Terzo Binario News

I gemelli Schiavi tornano a giocare per il Cus Milano. La parentesi del Coronavirus li ha riportati temporaneamente a Civitavecchia ma l’avventura meneghina sta per riprendere e i due rugbisti sono impegnati a richiudere le valigie: si deve ripartire per l’inizio della nuova stagione.

Infatti nel XV universitario del capoluogo lombardo ci si sta preparando alla ripresa e dunque il periodo di vacanza, fra forzato e non, sta per concludersi. Flavio e Gabriele saranno aggregati alla compagine di Under 18 élite, dove sono stati inseriti per il secondo anno consecutivo, e inizieranno la preparazione fisica il 24 agosto.

“I due giocatori – racconta il padre Stefano – hanno iniziato la loro carriera ormai 8 anni fa nell’under 10 del Civitavecchia Rugby e dopo 6 anni sono passati alla storica e gloriosa Rugby Roma Olimpic, che nel suo palmarès vanta anche gli scudetti. Per i due civitavecchiesi è arrivata la riconferma, voluta dal mito del rugby italiano e internazionale Diego Dominguez, una delle colonne su cui si regge il sodalizio milanese>. Il numero 10 della nazionale italiana (che vanta il maggior numero di punti segnati in maglia azzurra), giocatore del Milan e dello Stade Français e poi allenatore del Tolone, ha voluto che gli Schiavi rimanessero in Lombardia così come Pippo Frati, coach della Prima Squadra e tecnico con numerosi trascorsi nell’Eccellenza italiana. A questi va aggiunto il benestare di Mauro Vaghi, allenatore della stessa under 18 élite. “In realtà – riprende Stefano – torneranno al Nord per il secondo anno di prestito concesso dal club romano. Finalmente, Covid permettendo e in attesa dei calendari della Federugby, i gemelli torneranno in campo insieme dopo un anno di stop del mediano d’apertura Flavio che ha patito un brutto infortunio al ginocchio, ora totalmente guarito. Loro sono una coppia di 9 e10 con Gabriele mediano di mischia, che in questi anni ha saputo farsi conoscere sia dai Centri di formazione federali sia in campo. Ormai prossimi alla maggiore età, hanno saputo sfruttare al meglio sia la Quarantena Nazionale che lo stop al campionato, allenandosi a casa attrezzando le loro camere e il giardino dell’abitazione a palestra. Dopo la riapertura, hanno corso nei parchi e lungo le strade della città concedendosi anche il nuoto.

Nel campionato nazionale élite (nell’attesa che dalla federazione diano ufficialmente il via libera alla stagione con le formule dei campionati e i relativi gironi nazionali, ndr) incontreranno squadre del calibro di Viadana, Calvisano, Asr Milano, Monferrato, Cus Torino, Rovato, nomi di assoluto prestigio nel panorama nazionale ovale. Ora sotto con allenamenti duri, aggregati alla Prima squadra, che milita nel campionato di serie B, e alla Cadetta del Cus Milano>. Nel passato dei gemelli Schiavi non c’è solo il rugby ma anche altre discipline. Infatti Gabriele e Flavio, prima che con l’ovale, si sono cimentati con la ginnastica presso il geodetico della As Gin di Pierluigi Miranda e poi due anni di gare di windsurf alla Lega Navale.