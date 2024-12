Rubavano caschi dello sharing dei ciclomotori elettrici, denunciati in 12 • Terzo Binario News

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro e quelli delle Stazioni di Roma San Lorenzo in Lucina e Roma Aventino, hanno condotto un mirato servizio di controllo in tutta l’area del centro storico della Capitale e hanno denunciato 12 persone per ricettazione.

Le persone fermate alla guida dei rispettivi scooter privati, sono state sorprese mentre indossavano caschi di proprietà di una nota società di noleggio di scooter elettrici, che di solito si trovano custoditi nei bauletti dei mezzi a noleggio e che sono riconoscibili per il marchio impresso.

Le persone identificate e denunciate, di età compresa tra i 17 e 59 anni, tutti italiani, sei uomini e sei donne, sono gravemente indiziate del reato di ricettazione.

I caschi sono stati sequestrati in attesa di essere riconsegnati al responsabile della società di noleggio scooter.