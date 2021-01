Rubati tappetini anti-trauma nell'area giochi: pochi giorni fa la collocazione a seguito di un altro furto - Terzo Binario News

“Questa notte a Parco Sangalli sono stati nuovamente rubati i tappetini anti-trauma che il Servizio Giardini ed il Municipio pochi giorni fa avevano provveduto a ricollocare, a seguito di un altro furto”. Così Giovanni Boccuzzi, presidente del Municipio V.

“Questi facinorosi non si rendono probabilmente conto del danno che fanno alla collettività, in particolare alle famiglie ed ai bambini che, in un tempo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, decidono di trascorrere i momenti di svago all’aria aperta, in un parco che, grazie al senso civico ed alla passione del Parco Sangalli Comitato Spontaneo Acquedotto Alessandrino, è diventato un fiore all’occhiello del territorio”.

“Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano ad identificare presto questi nemici della convivenza civile. Non possiamo arrenderci dinanzi alla meschinità di pochi: sono molti di più coloro che hanno a cuore la bellezza e si adoperano moltissimo per essa”.