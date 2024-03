Furto a Fiumicino, la vittima è un produttore cinematografico. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri.

Secondo il racconto della vittima, mentre si trovava a cena in un ristorante situato in via della Torre Clementina, ignoti hanno infranto il finestrino dell’auto. Dopodiché hanno “prelevato” 4mila euro in contanti e due Rolex, per un valore complessivo di 40mila euro.

Sul posto la Polizia.