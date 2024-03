Incontro erotico finisce "in bianco": rapinato da trans e complice • Terzo Binario News

Un incontro erotico che ha preso una piega inaspettata. Un 40enne – originario del Benin – si è recato in una abitazione, per consumare un rapporto con una transessuale. Giunto in via Pomona, a Roma, zona Pietralata, è successo l’imprevisto. Il tutto è accaduto intorno alle 17 di ieri.

Infatti, il 40enne ha trovato anche un’altra persona. Non solo: minacciato con un coltello, è stato obbligato a consegnare tablet e portafogli.

Contattata la Polizia, gli agenti del commissariato Sant’Ippolito hanno individuato i due autori, che sono stati arrestati.