Rubano un'auto poi si schiantano fuggendo dai Carabinieri a Ostia • Terzo Binario News

Qualche sera fa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato una 27enne, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata della violazione del nuovo Art. 192 comma 7-bis del Codice della Strada, oltre che denunciata – insieme a un 40enne romano – per il reato di ricettazione.

Durante un servizio di controllo sul Lungomare Duca degli Abruzzi, a Lido di Ostia, i militari hanno intimato l’alt a una Citroen C1 con due persone a bordo.

La conducente, invece di fermarsi, ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi poco dopo quando l’auto è andata a impattare contro un veicolo regolarmente parcheggiato. Nessuno è rimasto ferito.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che la vettura risultava rubata, con denuncia presentata lo scorso 13 marzo.

Alla donna è stata contestata la nuova fattispecie prevista dal comma 7-bis dell’art. 192 del Codice della Strada, una delle principali novità introdotte dai recenti “decreti Sicurezza”, pensata per inasprire le sanzioni nei confronti di chi tenta di sottrarsi ai controlli di polizia mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Anche il passeggero, un 40enne con precedenti, è stato denunciato in concorso per ricettazione.

La 27enne è stata accompagnata nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio, dove il Giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lei l’obbligo di firma in caserma.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.