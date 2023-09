Rubano il telefono ad un corriere, i cittadini di Manziana glielo ricomprano • Terzo Binario News

Storia a lieto fine quella verificatasi a Manziana in questi giorni.

A raccontarcela, un lettore, che ha voluto testimoniarci quanto accaduto a Luciano Falconetti, corriere di Brt e persona molto apprezzata in città.

Il Signor Luciano infatti, nella giornata di mercoledì è stato vittima del furto del proprio telefono cellulare, strumento fondamentale sia nel lavoro che ovviamente nella vita privata.

La sera stessa, su un gruppo social locale, è stata lanciata una colletta per ricomprare il telefono del malcapitato, e neanche in 24 ore si è raccolta non soltanto la cifra necessaria per l’acquisto del nuovo telefono, ma anche per fare un numero di ricariche tali che gli consentirà di risparmiare bei soldini per tanto tempo.

Una bella storia a lieto fine che testimonia quanto l’Italia e il territorio, sia sensibile e solidale.