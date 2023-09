Ruba una borsa in un ristorante, arrestato dalla Polizia Locale di Roma Capitale • Terzo Binario News

E’ successo nella serata di ieri (giovedì 14 settembre) nel centro cittadino, quando gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale hanno tratto in arresto un uomo cubano di 31 anni, con l’accusa di furto.

Teatro dei fatti via dell’Umiltà , dove una famiglia stava cenando all’esterno di un ristorante, quando il trentunenne si è avvicinato ed ha velocemente sottratto la borsa dalla sedia di una signora, prendendo la fuga. Le urla della donna hanno subito allertato i presenti, che si sono lanciati all’inseguimento del soggetto.

Pochi secondi dopo, il borseggiatore è stato circondato, sino all’arrivo di una pattuglia della Polizia di Roma Capitale, che lo ha tratto in arresto e portato presso gli uffici di Via della Greca per gli atti di rito e le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti. L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato commesso.