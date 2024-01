Ruba 5 zaini vicino all'Anagrafe, straniero arrestato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Scattato l’arresto per furto aggravato nei confronti di un uomo, di nazionalità straniera, che aveva appena sottratto 5 zaini da un’auto in sosta in prossimità dell’ufficio anagrafico centrale di Via Petroselli, dopo aver infranto un finestrino con la punta di un trapano.

Sorpreso da una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale, il soggetto ha tentato la fuga, ma, inseguito dagli agenti, è stato prontamente bloccato e accompagnato presso gli uffici per gli accertamenti di rito.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, un turista spagnolo, che si è congratulato con le pattuglie per l’operato svolto.