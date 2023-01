Rotatorie di Civitavecchia, il Pd: "Pericolose, vanno messe in sicurezza" • Terzo Binario News

“Siamo preoccupati e chiediamo che il sindaco prenda immediate iniziative per migliorare la sicurezza delle rotatorie poste sulla strada Mediana: sia quella posta ad intersezione con Via Benci e Gatti che quella con Via Matteotti.

Essendo entrambe le aree simili ad una ciambella di salvataggio, ciò può portare i veicoli circolanti ad affrontarla a velocità sostenute con conseguenze imprevedibili, in particolare se ci sono pedoni che attraversano.

Per salvaguardare l’incolumità dei passanti, e quindi tenere elevata la sicurezza stradale, si ritiene necessario ampliare le zone con nuove aree pedonali e segnalazioni luminose, nonché istituire un limite di velocità più moderata.

Inoltre, al fine di ridurre al minimo eventuali incidenti, è altamente consigliato istituire un servizio di vigilanza delle rotonde, che possa monitorare l’utilizzo di queste per i prossimi mesi.

Riteniamo che tutte queste misure siano dettate dall’esigenza di preservare il diritto dei pedoni al sicuro attraversamento della strada e dei conducenti di veicoli alla circolazione sicura.

A tal fine chiediamo alla giunta di assumere incarico urgente per migliorare la sicurezza delle strade e assicurare che le rotatorie in argomento, e tutte le altre di recente costruzione, siano un transito sicuro per tutti i cittadini”.

Il Gruppo consiliare PD