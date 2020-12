Rimosse le plastiche dalla spiaggia di Torre Flavia - Terzo Binario News

“Come consueto, dopo forti mareggiate, una ingente quantità di rifiuti (marine litter) si deposita sulle nostre spiagge.

Da anni la Città metropolitana di Roma Capitale ha avviato periodiche pulizie manuali, senza l’uso di mezzi meccanici, della ampia spiaggia del Monumento naturale Palude di Torre Flavia, nell’ambito delle attività di gestione di questa area protetta.

Sabato gli operatori della Città metropolitana, assieme a un gruppo di volontari motivati ed entusiasti, hanno rimosso oltre 15 sacchi di rifiuti, in prevalenza plastiche su tutto il tratto che va dalla Torre al lato nord.

Tra questi è stato rimosso anche un gommone spiaggiato di ingenti dimensioni. Un ringraziamento al Comune di Cerveteri che ha messo a disposizione il mezzo per portare in discarica i rifiuti rimossi e a tutti i volontari ‘Amici di Torre Flavia’. I Plastic Blitz proseguiranno con cadenza periodica così da mantenere decorosa e fruibile questa spiaggia, inclusi i settori di duna ove in primavera torneranno a nidificare le rare specie di Fratino e Corriere piccolo”.

Dr. Corrado Battisti Naturalista