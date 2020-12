Secondo "blitz" di Coloriamo la nostra Città: stavolta tocca alla frutteria Marisa di Cerveteri - Terzo Binario News

Iniziativa dell’artista Tiziana Rinaldi Giacometti, che fa seguito al murales dell’edicola

Una nuova opera per Cerveteri!! Questa volta sulla saracinesca della storica frutteria di Marisa, vicino piazza Risorgimento in via Roma, 4 dopo quella dell’edicola.

“Ringrazio la frutteria storica di Marisa in Via Roma nel centro storico di Cerveteri e ovviamente Donato Ciccone promotore e sostenitore del progetto #coloriamolanostracittà.

Il nostro intento è quello di portare colore e opere d’arte a cielo aperto nelle nostre città. Ovviamente ringrazio anche le persone che sono venute a trovarci ed hanno contribuito con piccole donazioni per dare seguito al nostro progetto. Insieme possiamo farcela!”