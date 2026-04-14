Roma, Prestipino: Sabato "Il canile va in città" a "Villaggio per la Terra" a Villa Borghese” • Terzo Binario News

Sabato 18 aprile alle ore 11 a Villa Borghese, presso l’area del galoppatoio, torna ‘Il canile va in città’, l’evento promosso dall’ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale in collaborazione con associazioni e volontari, per sensibilizzare le romane e i romani sul tema delle adozioni responsabili dei cani dai canili comunali.

Questa edizione di primavera si svolgerà all’interno del ‘Villaggio per la Terra’, allestito in occasione della ‘Giornata mondiale della Terra’, che si celebra ogni anno il 22 aprile.

Per questo appuntamento sfileranno 22 cani provenienti dai canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi e dalla struttura convenzionata Mente Naturale di Palombara Sabina, accompagnati come sempre da operatori e volontari.

A sfilare sarà anche Gizmo, il cane protagonista dello spot per la campagna di Atac a favore delle adozioni, che verrà a farsi conoscere in attesa di una adozione.

Cinque saranno le ‘adozioni del cuore’, cani malati o anziani ai quali offrire la possibilità di una casa e di una famiglia, e parteciperà come sempre all’evento l’attore e cantante Andrea Rivera.

“Siamo davvero felici di proporre alla città questa edizione di primavera de ‘ll canile va in città’, un appuntamento ogni volta più partecipato e atteso da tante e tanti. Gli ultimi eventi, purtroppo anche di cronaca, hanno messo in evidenza una volta di più l’altra faccia delle violenze e delle sevizie sugli animali, e cioè una bellissima e diffusissima sensibilità sul tema del loro benessere e la volontà di tante persone di essere protagoniste di una storia diversa. Adottare un cane dai canili può essere un importantissimo gesto per contribuire a scriverla, tutte e tutti insieme”, dichiara la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni AGE Onlus, Animalinsieme OdV, E.N.P.A., Animalisti Italiani Onlus, LNDC sez. di Ostia, NORSAA Guardie Zoofile OdV, OIPA Guardie Zoofile.