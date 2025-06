Roma, Prestipino: "Il canile va in città, successo della sfilata, 5 adozioni e una domanda a FdI sulle Botticelle" • Terzo Binario News

“Riguardo al disappunto espresso da un consigliere di FdI e da un’associazione a lui legata, che hanno avanzato forti perplessità riguardo all’ormai noto evento pro-adozioni ‘Il canile va in città’ la cui VI edizione si è svolta ieri, dalle 19 alle 20.30, in IX Municipio voglio precisare quanto segue”. Così in una nota Patrizia Prestipino, Garante per la Tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“I nostri amici a quattro zampe hanno come sempre passeggiato sul tappeto rosso, sotto gli occhi di una folla di persone accorse ad ammirarli, accuratamente protetti da transenne e accompagnati da operatori esperti e volontari. E hanno sostato all’ombra dei platani dell’Eur con decine di ciotole di acqua fresca e 20 kg di ghiaccio forniti dall’organizzazione. Il tutto in un clima festoso, tra le coccole e le attenzioni da parte di tutti i presenti che entravano a turno nella zona dedicata ai cani per vederli da vicino e prendere info preziose per l’adozione” prosegue la Garante.

“Un’iniziativa che anche stavolta ha riscosso un grande successo e ha visto la partecipazione della Presidente dell’ENPA Carla Rocchi e di numerose associazioni di volontari (ENPA, Lega del Cane, Guardie Zoofile NORSAA, Animali Insieme, Giardino delle Esperidi) che ogni giorno esercitano con passione e dedizione la loro attività nei canili. Soprattutto, un’iniziativa che ha permesso di avviare 3 adozioni già nella giornata di ieri e ulteriori 2 nella giornata di oggi.

È vero, i cani sarebbero stati meglio nella SPA a 5 stelle con aria condizionata, dove vivono h 24. Avrebbero potuto godere di maggiore privacy, ma di sicuro avrebbero avuto scarsa visibilità e di conseguenza minori opportunità di adozioni.

Concludo con l’augurio che, così come è stata evidenziata l’attenzione al caldo delle giornate romane, FdI riservi lo stesso riguardo ai cavalli delle “botticelle” sulle quali, fino ad oggi, non ho mai sentito nessuno intervenire” conclude la Prestipino.