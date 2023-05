Roma Multiservizi, i sindacati: "Gara a doppio oggetto? No grazie" • Terzo Binario News

Le Organizzazioni Sindacali sono state convocate dal Comune di Roma Capitale che ha deciso di rompere l’assordante silenzio sull’internalizzazione del servizio global svolto da tutti i lavoratori operai ed impiegati di RomaMultiservizi, dopo il parere negativo, non vincolante, della Corte dei Conti sulla Delibera che ne tracciava il percorso.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti di Roma e Lazio pretendono che il Sindaco di Roma, in coerenza con gli impegni assunti e ripetutamente rivendicati anche attraverso gli organi di stampa confermi l’obiettivo dell’internalizzazione del servizio, chiarendo come intende raggiungerlo anche attraverso soluzioni più praticabili ma in linea con l’obiettivo finale.

La prossima scadenza della gara ponte per la gestione delle attività, al prossimo 31 luglio, impone chiarezza sui tempi e modi per arrivare alla gestione diretta e non è più rinviabile un’assunzione di responsabilità che dia certezza del destino occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti, oltre che la garanzia della qualità e della continuità del servizio fino ad oggi, quotidianamente, garantita alla cittadinanza e ai piccoli utenti.

La ristrettezza dei tempi impone la necessità di una nostra reazione immediata a partire dalla partecipazione di tutte le lavoratrici e lavoratori all’assemblea pubblica in Piazza della Bocca della Verità, l’8 maggio dalle ore 12 alle ore 15 in concomitanza con il confronto sindacale.

Pretendiamo conferme e soluzioni per il superamento delle criticità emerse, la prosecuzione di un confronto che dia certezze alle 40.688 famiglie romane e stabilità economica ed occupazionale alle migliaia di lavoratrici e lavoratori, operai e impiegati, che operano direttamente ed indirettamente su tutti i servizi Global e ad esso riconducibili, personale che da troppo tempo é oggetto di promesse tradite, contenziosi legali e aspettative disattese dal governante di turno, perché INDIETRO NON SI TORNA !