Roma Master Cross florido per la Mtb Santa Marinella - Terzo Binario News

“Con la stagione di ciclocross quasi agli sgoccioli, la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ha messo il proprio timbro al Roma Master Cross in occasione della seconda prova andata nuovamente in scena a Castel di Leva nella location del Myflyzone-Bike Park.

Di nuovo alla ribalta Angelo Ciancarini che ha conquistato un’importante affermazione tra i master 7, di rilievo quella di Ludovico Cristini che ha fatto sua la categoria master 1.

Ai due successi si sono aggiunti i piazzamenti di Gianluca Magnante (6°élite sport), Gianluca Marinucci (3°M5), Luca Frenguellotti (12°M4), Daniele Bagnoli (9°M5), Mauro Gori (4°M6), Giuseppe Cherubini (5°M6), Claudio Albanese (6°M6) e Vincenzo Scozzafava (7°M7).

Grandissima soddisfazione per la società e per il presidente Stefano Carnesecchi che si è complimentato con i suoi atleti per i risultati ottenuti tali da proiettare la Mtb Santa Marinella al primo posto nel campionato regionale CSI Lazio a squadre”.

Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini