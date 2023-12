"Roma-mania" a Ladispoli, grande folla per l'inaugurazione dello store giallorosso • Terzo Binario News

C’era tanta attesa a Ladispoli ieri pomeriggio per l’inaugurazione dell’Emporio Roma, lo store dedicato al merchandising originale della squadra giallorossa allenata da Josè Mourinho.

Tantissimi tifosi (e semplici curiosi) si sono accalcati in Via Palermo 78 a Ladispoli per l’apertura ufficiale. Cerimonia di taglio del nastro alla quale hanno preso parte due volti noti: il campione d’Italia e Campione del Mondo Vincent Candela e il comico, di nota fede romanista, Enzo Salvi.

Non sono mancati cori da stadio, inni della Roma e ovviamente, i tantissimi selfie di rito con gli ospiti presenti. Grande entusiasmo anche da parte dei titolari dell’Emporio che sui social hanno espresso la loro soddisfazione, così come c’è gioia tra la città per una nuova attività commerciale che ha scelto di investire nel territorio.