Roma e i suoi giardini segreti: un tour tra i parchi nascosti • Terzo Binario News

L’estate è quel periodo dell’anno in cui gli studenti staccano totalmente la spina dallo studio, partono per le vacanze e ricaricano le energie in vista di settembre. Tutti, tranne i diplomati: per loro, dopo la fine del ciclo delle scuole superiori, i mesi estivi rappresentano il trampolino di lancio verso l’Università.

Chi ha scelto Roma come location in cui continuare il proprio percorso accademico deve sfruttare questo periodo per prepararsi al meglio: oltre a cercare stanze in affitto a Roma per studenti , è fondamentale iniziare a conoscere la città, i suoi quartieri e i servizi, così da affrontare con serenità e consapevolezza l’inizio della nuova avventura.

In questo articolo vogliamo fornire una piccola guida in questa direzione, che però non analizza le tappe celebri e turistiche che conoscono tutti, ma i giardini segreti della Capitale d’Italia, ovvero quegli angoli verdi nascosti, lontani dal caos turistico, perfetti per cominciare a prendere confidenza con la città, concedersi momenti di relax e immaginare la vita universitaria che sta per iniziare.

Giardini segreti di Villa Borghese

Partiamo da quello che viene definito il “polmone verde” di Roma, che rappresenta un patrimonio culturale e naturalistico di straordinaria bellezza e, per questo motivo, luogo ideale vicino a cui cercare stanze in affitto a Roma per studenti. Stiamo parlando di Villa Borghese, un ampio parco pubblico nel cuore della città.

Al suo interno sono custoditi spazi verdi recintati, concepiti per essere luoghi riservati, intimi e scenografici, visitabili solo tramite tour guidati. I più importanti sono il giardino dei Melangoli, dedicato agli agrumi, il giardino della Meridiana e il giardino della Scuola di Ercole, immerso in un’atmosfera quasi teatrale.

Recarsi in queste oasi di silenzio e meraviglia è un vero e proprio toccasana per fuggire dal caos e godersi una finestra sul passato aristocratico di Roma.

Giardino segreto di Palazzo Venezia

Nel cuore del caos urbano di Piazza Venezia, ai piedi del Campidoglio, si nasconde un parco segreto che, pur essendo in pieno centro, è completamente distaccato dal traffico e avvolto da un silenzio quasi magico.

Stiamo parlando del giardino rinascimentale di Palazzo Venezia, un’oasi verde racchiusa da mura, portici e arcate, dove è possibile accedere gratuitamente per rallentare i ritmi e godere di una Roma più raccolta e intima.

Giardino segreto degli Aranci

Posizionato sull’Aventino, uno dei sette colli su cui venne fondata Roma, il giardino segreto degli Aranci regalauna delle viste più incredibili della città, creando una cornice panoramica sul Cupolone, il Tevere e i tetti di Trastevere.

Celebre per i suoi alberi di arancio amaro e per la sua meravigliosa terrazza, è uno tra i luoghi meno affollati di Roma. Chi ha optato per la ricerca di stanze in affitto a Roma per studenti in questa zona, può trovare qui un magnifico angolo di poesia e silenzio in cui rifugiarsi.

Giardino segreto di Villa Aldobrandini

Un piccolo gioiello nascosto nel cuore di Roma, situato in prossimità della Piazza del Quirinale, è il giardino segreto di Villa Aldobrandini, conosciuto dalla gente del posto come il giardino sospeso per la sua posizione rialzata rispetto al traffico della città. Accessibile attraverso scalinate appartate, conserva un’atmosfera intima e raccolta e offre una vista unica sui tetti di Roma. Una vera terrazza verde nel cuore del centro storico, ideale per chi cerca un angolo di tranquillità o un luogo insolito dove lasciarsi incantare dalla bellezza discreta della Capitale.