"Roma Cura Roma", sabato Ambiente Mare Italia pulirà la spiaggia di Ostia Ponente - Terzo Binario News

Si terrà sabato 2 aprile l’iniziativa di beach clean up sulla spiaggia di Ostia Ponente organizzata da Ambiente Mare Italia – AMI con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e grazie al patrocinio del Municipio X di Roma Capitale e alla collaborazione dell’associazione Mare Libero. AMI, così, aderisce e partecipa attivamente con tutti i suoi volontari, tra questi molti bambini delle scuole di Roma, all’iniziativa di Roma Capitale, “Roma Cura Roma”, che nella giornata del 2 aprile vedrà una Capitale in festa con circa 450 iniziative virtuose e di responsabilità civica organizzate da tanti cittadini e associazioni.

Il beach clean up sarà preceduto da un momento di sensibilizzazione ambientale a cura della nostra responsabile dell’Area tematica “Difesa del Suolo” con un’analisi della situazione attuale degli arenili del litorale romano. Non mancheranno i saluti del Presidente dell’Associazione Ambiente Mare Italia – AMI, Alessandro Botti, delle Istituzioni locali, di consiglieri comunali e dei rappresentanti dell’Associazione Mare Libero.

“Il Mare – dichiara il Presidente di Ambiente Mare Italia – AMI, Alessandro Botti – è uno dei nostri più grandi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Mare garantisce il 50 per cento del nostro ossigeno. Ogni due respiri, uno lo dobbiamo al Mare e al suo prezioso ecosistema. “Preservare la biodiversità marina – commenta Botti – non è solo una necessità, ma è una priorità.

“Con Italian Cleaning Tour gireremo l’Italia -conclude Botti – agendo in favore del contrasto alle emissioni di CO2 e rimuovendo dalla natura centinaia di tonnellate di plastica e di rifiuti”.

L’evento di beach clean up rientra nel progetto di intervento ambientale Italian Cleaning Tour, ICT, il giro di Italia di AMI realizzato grazie al contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. La Rappresentanza, il 2 aprile, grazie ai volontari di Ambiente Mare Italia – Ami, distribuirà ai bambini delle scuole e ai cittadini che hanno aderito all’evento t-shirt e cappellini dell’UE.

La plastica, nonostante la sensibilizzazione ambientale e la risposta positiva dei cittadini nell’uso delle buone pratiche, continua ad essere in cima alla lista dei rifiuti che insieme ai nostri volontari troviamo sulle spiagge e nei parchi cittadini.

“L’evento del 2 aprile rappresenta un momento fondamentale per il consolidamento del rapporto uomo – natura – interviene Ilaria Falconi, responsabile per AMI dell’area tematica “Difesa del suolo” -. “ Ritengo importantissimo lavorare per una alfabetizzazione ecologica ed ambientale necessaria come strategia di conservazione della Terra. E’ più che mai rilevante, infatti, educare e sensibilizzare i cittadini sul ruolo che la conservazione dell’ambiente marino riveste sul mantenimento degli equilibri terrestri”.

Nella provincia di Roma, grazie alle giornate di Italian Cleaning Tour, partecipate da centinaia di cittadini e tanti bambini, organizzate sulle spiagge di Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia e Tarquinia, abbiamo raccolto in totale circa 1 tonnellata di rifiuti di plastica. Tra i rifiuti trovati più di frequente: bottiglie di plastica, imballaggi in polistirolo, lattine, buste di plastica, bicchieri di plastica, mozziconi di sigaretta e ora non mancano tra i rifiuti le mascherine protettive e i guanti. Infatti, durante il primo anno di pandemia Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale affermava che “se solo l’1 per cento delle mascherine utilizzate in un mese venisse smaltito in maniera non corretta, si avrebbero 10 milioni di mascherine al mese disperse nell’ambiente”.

Sabato mattina AMI aspetta i romani a Ostia Ponente, l’appuntamento è a Lungomare Paolo Toscanelli 197.

Le prossime tappe del tour di Ambiente Mare Italia – AMI in Italia saranno:

Bari, 30 aprile; Siracusa, 6 maggio; Reggio Calabria, 8 maggio; Cirò Marina (Kr),14 maggio, “Veleggiata per il Pianeta”, per monitorare i fondali e la superficie marina,12 giugno, con partenza da Civitavecchia, Cirò Marina, Villa San Giovanni, Milazzo, Bari ed altre marine che stanno aderendo in questi giorni.

Per partecipare visita il sito https://www.ambientemareitalia.org/

Pubblicato giovedì, 31 Marzo 2022 @ 12:47:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA