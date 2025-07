Roma Capitale sequestra oltre 2 tonnellate di frutta e verdura a Ottavia, elevate sanzioni per 6mila euro • Terzo Binario News

Più di due tonnellate di prodotti ortofrutticoli sequestrati e sanzioni per circa 6mila euro : è l’esito di alcuni accertamenti eseguiti dalle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona Ottavia.

Tale attività rientra in un piano più ampio di controlli sul rispetto delle regole nel settore commerciale ed a contrasto dei fenomeni di degrado. Tra le violazioni riscontrate, occupazioni di suolo pubblico abusive, pubblicità non autorizzata e sacchetti di plastica non conformi alla normativa ambientale.

Tutta la merce sequestrata , altamente deperibile, è stata donata ad alcuni istituti dediti ad attività benefiche e di solidarietà sociale sul territorio.