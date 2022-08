Roma Capitale salva tre cani lasciati al caldo, senza cibo e acqua: proprietario denunciato • Terzo Binario News

Provvidenziale l’intervento della Polizia Locale in via Portuense, dove gli agenti del Reparto Tutela Ambiente del XII Gruppo Monteverde,hanno rinvenuto all’interno di un piccolo box adiacente ad un’attività dismessa, tre cani rottweiler.

Pervenuta una segnalazione alla Centrale Operativa, una pattuglia si è recata immediatamente sul posto indicato, attivandosi per soccorrere gli animali, trovati all’interno di un piccolo spazio senza cibo né acqua ad una temperatura di quasi 38 gradi.

Dopo aver fornito loro dell’acqua, gli operanti hanno subito contattato personale veterinario della Asl e proceduto, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, a liberare i cani affidandoli in custodia alla Pet in Time. Svolte le verifiche del caso , gli agenti sono risaliti al proprietario dei cani, un uomo di 47 anni, per il quale è scattata la denuncia per abbandono di animali. Ulteriori accertamenti sulla vicenda sono tuttora in corso.