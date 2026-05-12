Roma, all'Olgiata appuntamento di primavera con la mostra mercato "Verde in scena" • Terzo Binario News

Questo weekend, 16 e 17 maggio, dalle ore 10 alle ore 19 torna, per l’edizione primaverile 2026, la mostra mercato nazionale di giardinaggio di qualità “Verde In Scena”.

L’appuntamento è per la seconda volta nella location del casale di San Nicola, in via del casale di San Nicola 150 a Roma zona Olgiata Questa edizione segna una importante novità: sarà un evento dedicato totalmente al vivaismo, dove saranno presenti esclusivamente espositori di piante, vivaisti provenienti da tutte le regioni d’Italia, con piante insolite e rare dei cinque continenti che soddisferanno i collezionisti ed i neofiti delle varie tipologie botaniche: piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, bromelie, Hoya, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, rose, piante carnivore e, in generale, piante da esterno e da appartamento, tutte coltivate con metodi sostenibili. Dunque si torna alle origini dello scopo per cui nacquero le mostre mercato botaniche oltre trenta anni fa: divulgare il giardinaggio di qualità. Ovviamente non mancherà il punto ristoro con cibi che soddisferanno tutti i palati più raffinati.

Per chi si sposta coi mezzi, ci sarà una navetta gratuita, contrassegnata dalla locandina di Verde in Scena, secondo gli orari dei treni, alla stazione Olgiata, andata e ritorno. I cagnolini saranno graditi, accompagnati al guinzaglio. Lo staff di Verde in Scena assisterà i visitatori in caso di necessità, anche con un servizio di carriole per accompagnare gli acquirenti fino alla macchina e depositare le piante acquistate agli stand. Un ampio parcheggio accoglierà le auto dei visitatori.

Ingresso 5€, gratuito per portatori di handicap certificati e loro accompagnatori e per bambini fino a 12 anni. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Elenco espositori sul sito www.verdeinscena.it e sui social Facebook (verde in scena) e Instagram (verdeinscena).