Rogo di Primavalle: ricordo dei fratelli Mattei, la testimonianza di FdI - Terzo Binario News

“Come ogni 16 aprile siamo stati siamo stati in via Bernardo da Bibbiena per rendere omaggio alla memoria dei Fratelli Mattei”. Così Alberto Mariani, capogruppo di Fratelli d’Italia nel parlamentino di Monte Mario. “È dovere delle istituzioni mantenere viva la memoria di quei tragici eventi che si sono susseguiti negli anni Settanta, per ricordare i fratelli Mattei e tutte le altre vittime degli anni di piombo, affinché questo non accada mai più. E che sia un monito per i più giovani”.

“È stata una giornata lunghissima, bella ma sopratutto ricca di emozioni”. Queste le parole di Stefano Oddo, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio XIV, in occasione del cerimoniale allestito per i 48 anni del Rogo di Primavalle, dove morirono i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, di 22 e 10 anni.

“Eravamo tanti e al nostro fianco la nostra Antonella Mattei. Bisogna attendere il pomeriggio per il corteo e insieme a Valentina Torresi in rappresentanza di Nati per lottare assistiamo alla consegna di un container ( spogliatoio e docce ) per la Chiesa di Piazza Clemente XI. Un progetto bello che insieme abbiamo deciso di portare avanti dando attraverso l’associazione un contributo importante. I giovani di Primavalle potranno usufruire di uno spogliatoio per allenarsi”.

E ancora: “Alle 17,30 di nuovo presenti in piazza per il corteo per Stefano e Virgilio, organizzato dal Coordinamento dei Presenti. Sfiliamo da Via Federico Borromeo fino a Via Bernardo da Bibbiena”.