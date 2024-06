Roberto Paolini e la Docente dell’Università dell’Arizona Eleni Hasaki gremiscono la Sala Mengarelli • Terzo Binario News

Tanto pubblico per l’incontro dal titolo “Archeologia sperimentale: collaborazioni tra Artisti, Archeologi e Musei

Un pomeriggio di emozioni, di storia, di cultura e di grande pubblico.

Ancora un successo per Roberto Paolini, artista ceramografo e titolare di Pithos Ancient Reproduction, delizioso negozio di riproduzioni etrusche del Centro Storico di Cerveteri, che venerdì 7 giugno è stato relatore, insieme alla Docente della University of Arizona Eleni Hasaki, del convegno tenutosi presso la Sala Mengarelli della Necropoli della Banditaccia dal titolo “Archeologia sperimentale: collaborazione tra Artisti, Archeologi e Musei”.

Dopo le “trasferte statunitensi” fatte da Roberto Paolini nei mesi scorsi, durante le quali è entrato nelle più prestigiose Università americane proprio per parlare dell’arte etrusca, sono i docenti del Continente Nuovo ora a fare visita a Cerveteri, culla della cultura, della civiltà e dell’arte etrusca.

Merito senza dubbio dell’immenso patrimonio storico e artistico della città Unesco, ma anche di Roberto Paolini, vero e proprio orgoglio del territorio etrusco e che ha saputo tessere bene rapporti anche negli States.

La Sala Mengarelli gremita di pubblico e incantata dalle spiegazioni di Roberto e dalla Docente della University of Arizona Elena Hasaki, confermano quanto di unico ed eccezionale stia facendo Paolini per il territorio e per la promozione delle meraviglie etrusche.

E sempre in tema di arte e cultura, Roberto Paolini sarà protagonista di un nuovo imperdibile appuntamento nei prossimi giorni.

Venerdì 14 giugno alle ore 17:00 sarà nell’Aula Consiliare del Granarone con “Ceramica Etrusca – La Pittura Vascolare”, insieme alla Dottoressa Rita Papi. All’introduzione della Prof. Papi, seguirà un laboratorio dimostrativo di ceramografia tenuto proprio da Roberto. Un appuntamento assolutamente imperdibile.