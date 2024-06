Spaccio al bar e consegne a domicilio: arrestati due pusher • Terzo Binario News

Il bar come luogo dello spaccio. Ma anche consegne a domicilio, all’occorrenza. I poliziotti del VIII Distretto Tor Carbone, a seguito di attività d’indagine, hanno arrestato un 45enne e un 39enne della Costa D’Avorio. Gli agenti sono venuti a conoscenza dell’attività “stupefacente” in un bar in via del Torraccio di Torrenova, a Torre Angela.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso i due uscire dal bar e salire in auto dirigendosi verso via Eboli. Fermati per un controllo e invitati a vuotare le tasche, il 45enne ha consegnato 5 involucri dal peso di 10,45 grammi di eroina. Inoltre, la perquisizione domiciliare dell’appartamento dei due soggetti ha permesso di rinvenire circa 25 grammi di eroina e 5 di marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga.