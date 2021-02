Ritrovato il disperso di Anguillara: è un giovane del posto - Terzo Binario News

Stava tentando di immergersi con un materassino sul lago di Bracciano presso il lungolago di Anguillara. I Vigili del Fuoco lo hanno fermato appena in tempo, prima che seguisse il gonfiabile verso il largo. Si tratta di un giovane, non lucido in quel momento.

Questo il motivo del trambusto di oggi. Un passante ha notato il materassino allontanarsi e ha avvertito i soccorsi. Sul posto si sono portati i pompieri e un’ambulanza ma il giovane è stato trovato subito: si era immerso fino alle caviglie ed è stato bloccato.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Bracciano, che una volta accertata la tranquillità della situazione sono potuti rientrare in sede.