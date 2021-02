Incidente in via Villabate: auto ribaltata, donna in ospedale - Terzo Binario News

Incidente in via Villabate, all’incrocio con via Valguarnera Caropepa. L’episodio è accaduto martedì 9 febbraio.

Il sinistro- le cui cause sono in corso di accertamento – ha coinvolto una Opel Astra, una Citroen e una Panda, che si è ribaltata. All’interno di quest’ultimo veicolo si trovava una donna di 52 anni, trasportata in codice rosso dinamico all’ospedale San Giovanni.

🔴 #Roma Zona Torre Gaia – #incidente in Via Villabate



❗🚗🚗🚗 CODE tra via Siculiana e viale Santa Rita da Cascia ><



ℹ️ Veicolo ribaltato altezza Via Valguarnera Caropepe#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 9, 2021

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VI Torri.

c.b.