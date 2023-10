Ristrutturazione al cimitero monumentale di Civitavecchia, operai al lavoro • Terzo Binario News

C’era stato un crollo presso l’emiciclo in estate, urgeva la messa in sicurezza

Operai al lavoro al cimitero monumentale di Civitavecchia, a seguito del crollo di una parte dell’emiciclo ovvero l’edificio centrale situato nella parte storica del camposanto.

Sono state sostituite le guaine, le grondaie, tettoia, pendenze e pannelli per un inverto profondo che, se non fosse stato effettuato presto, rischiava di compromettere le tombe sottostanti con conseguenze ben peggiori.

Per diverse settimane l’area interessata è stata inagibile con conseguenze facilmente immaginabili: i familiari delle persone seppellite non potevano recarsi in visita né a cambiare i fiori per via dell’interdizione.

“L’intervento – ha spiegato il sindaco Ernesto Tedesco – rientra nel contratto dell'”Obbligo del Fare” a cui è sottoposta Csp (se ne parlò QUI poco più di un anno fa) e nei 500 mila euro stanziati dal Pincio sono rientrati questi lavori. Ho ricevuto molte segnalazioni sugli interventi da effettuare, era necessario muoversi subito”.

Ha aggiunto il vice Manuel Magliani: “Ne sta per partire un altro sul muro perimetrale sud dove, dovendo piazzare i ponteggi su un’area demaniale si stanno attendendo i permessi. Sono in corso degli altri restauri sempre nella zona sud dove si sostituiranno le ringhiere ammalorate e rafforzate le colonne di cemento corrose dalla ruggine, dal tempo e dagli agenti atmosferici”.

Infine il presidente di Csp Fabrizio Lungarini: “Sicuramente ci sono da sistemare le cappelle gentilizie ma quegli interventi spettano ai proprietari. Sicuramente anche l’emiciclo deve essere ristrutturato profondamente ma servono diversi milioni di euro”.