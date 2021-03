Risso e Fioravanti sul Covid: "Chi ora fa la morale, prima minimizzava. Questa la sinistra che gestisce il Lazio" - Terzo Binario News

Siamo convinti che il governatore Zingaretti in questi mesi abbia lanciato messaggi sbagliati hanno portato ad atteggiamenti sbagliati dei cittadini: basti pensare agli aperitivi antivirus sui Navigli di Milano.

Non possiamo dimenticare che chi ora fa la morale era chi minimizzava. A parte questo, la regione non ha adottato misure adeguate per il contenimento pandemico: niente aumento dei posti letto in terapia intensiva, niente aumento delle corse dei mezzi pubblici per limitare gli assembramenti, niente tamponi per gli studenti. Predicare bene, razzolare male.

Questa è la sinistra che gestisce il Lazio e ora ci attacca.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo consiliare Forza Italia