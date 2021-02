Rissa Milano: free party in Darsena - Terzo Binario News

Free party a Milano e Rissa in Darsena, a Milano. Così l’Ansa: “Si è accesa anche una rissa tra alcuni giovanissimi, presto sedata dall’intervento dei carabinieri, ieri sera sulla Darsena a Milano, dove centinaia di giovani hanno dato vita ad un ‘rave party’ improvvisato con musica ad alto volume e balli nell’ultimo sabato di ‘zona gialla’, prima del passaggio in ‘arancione’ della Lombardia previsto per lunedì”.

Free party a Milano

Ancora l’Ansa: “Alla rissa, come ricostruito al momento dai carabinieri, hanno partecipato almeno una ventina di ragazzi, anche con alcuni lanci di bottiglie”. Non ci sono feriti.

Rissa a Milano in Darsena

L’agenzia di stampa ha rimarcato: “Tutto è iniziato attorno alle 21, mentre era in corso il ‘rave party’, e la situazione è tornata tranquilla verso le 23.30. Nel frattempo, comunque, centinaia di giovani hanno continuato a ballare, tra ovvi assembramenti e mascherine abbassate”. A documentare le scene, video e foto sui social. A lamentarsi molti residenti della zona.

