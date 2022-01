Rissa fra ragazzi, denunciato un 14enne di Ladispoli per la coltellata - Terzo Binario News

Notte di lavoro per i Carabinieri che hanno identificato i protagonisti dello scontro, i due fratelli feriti sono di Fiumicino e sono tornati a casa. Motivo dello scontro, le ragazzine contese

Un 14enne di Ladispoli è colui che ieri sera ha colpito con un fendente al gluteo il 15enne di Fiumicino mandandolo in ospedale insieme alla sorella 13enne, lei invece investita da una scarica di calci e pugni.

I Carabinieri della Compagnia e della stazione locale hanno ricostruito i fatti, denunciando il giovane ladispolano per lesioni personali aggravate e identificando tutti i protagonisti della vicenda.

Per colpire il rivale ha usato un temperino. I due feriti, accompagnati dall’ambulanza Heart Life al Bambin Gesù di Roma, sono stati dimessi già in nottata.

Il lavoro della Compagnia Carabinieri è durato tutta la notte ma alla fine è stato possibile ricostruire i fatti.

Senza che si fossero dati appuntamento o che avessero premeditato di affrontarsi, dapprima è nato un bisticcio fra i due gruppetti, composti da quattro-cinque ragazzi ognuno.

L’alterco sembrava essersi esaurito sul momento ma non è stato così per il 14enne che, tornato sui suoi passi, ha colto l’attimo per colpire il rivale e scappare insieme agli altri. Poi le sirene e i soccorsi.