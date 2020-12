Riqualificazione ospedale Grassi di Ostia: dalla Giunta della Regione ok a 7 milioni di euro - Terzo Binario News

“Quasi sette milioni di euro per potenziare e riqualificare una struttura ospedaliera punto di riferimento dell’area a sud della Capitale. Un investimento importante e necessario per ottimizzare alcune aree dell’ospedale Grassi e costruirne di nuove, con contestuali ristrutturazione e ammodernamento tecnologico di specifici reparti”. Così in una nota il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori commenta l’approvazione in giunta di un delibera contenente il finanziamento di 6.891.380 euro destinati alla ristrutturazione e messa a norma del servizio SPDC (servizi psichiatrici di diagnosi e cura) dell’ospedale Grassi di Ostia.

“L’emergenza che ci è stata imposta dal Covid, rende ancora più necessario fare investimenti di questo tipo a favore del nostro sistema sanitario regionale. Dobbiamo reagire alla crisi in cui siamo piombati in questi mesi, pensando a costruire il nostro futuro e ripartire proprio da questi interventi mirati che rendono i nostri ospedali luoghi più sicuri, più moderni e più accoglienti”.