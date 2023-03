Ripulì le scritte da un muro di Cerveteri finendo in tribunale: assolto Donato Ciccone • Terzo Binario News

Al posto delle scritte oscene Coloriamo la Nostra Città disegnò gli omini di Haring ma poi si tornò al muro verniciato

Aveva ripulito un muro di Cerveteri da delle scritte oscene disegnando gli uomini di Haring ma venne denunciato. Chiusa definitivamente la questione legale di Donato Ciccone, con la sua posizione che è stata archiviata.

Infatti piuttosto che quelle brutture, meglio disegni allegri e colorati, nello stile di Coloriamo la Nostra Città. Invece ne nacque una disputa legale, terminata in questi giorni.

Infatti il Gip ha depositato l’ordinanza di archiviazione, “accogliendo la nostra argomentazione.

Il procedimento è stato archivato non per la particolare tenuità del fatto ma con la formula ampia (il fatto non costituisce reato).

Finalmente si conclude in modo positivo una situazione che ci ha colpito emotivamente, fatto passare diverse notti insonni e che ha rischiato di interrompere il progetto Coloriamo la nostra Città.

Ringraziamo l’avvocato Celestino Gnazi che ha preso a cuore la nostra causa seguendoci gratuitamente fino all’assoluzione completa” dice Donato Ciccone.