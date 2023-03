Interrotta la sostituzione dei pali della luce a Santa Marinella • Terzo Binario News

Amanati: “Imprevisti tecnici che ci ha comunicato l’Enel, appena risolti si prosegue”

“La sostituzione dei pali della luce lungo la via Aurelia proseguirà non appena saranno risolti alcuni imprevisti tecnici che ci ha comunicato solo ieri l’Enel”.

A precisarlo è il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati che ha voluto rendere noto a tutti i cittadini quanto è accaduto nella giornata di ieri”.

Un evento imprevedibile che però non impedirà di portare a compimento anche questo progetto.

Come era stato anticipato nei giorni scorsi, infatti, ieri mattina le squadre tecniche dell’Enel erano al lavoro per la sostituzione dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica nello specifico nel tratto compreso tra via dei Tulipani e via Leonardo Da Vinci.

Purtroppo abbiamo ricevuto nostro malgrado un’ inattesa notizia. Enel infatti ci ha informati del fatto che i nuovi pali hanno una sezione, ovvero un diametro differente rispetto a quelli precedenti, e che quasi sicuramente si dovranno compiere ulteriori e necessarie verifiche.

Questo sta a significare solo che saranno eseguiti dei carotaggi a terra per poi procedere ad alloggiare la base dei nuovi pali. Naturalmente tale operazione si eseguirà a breve non appena le squadre avranno a disposizione il macchinario necessario eseguire i carotaggi.

E’ importante che si sappia che tale opera è più che fattibile e si tratta solo di rinviare di qualche giorno i lavori in programma . Vorrei solo concludere rassicurando tutti i residenti perché a breve, come già avvenuto in tutte le altre sedi dove è stata potenziato l’impianto di illuminazione, anche in questo tratto di statale Aurelia la visibilità notturna sarà ottimizzata. Ai non addetti ai lavori forse sembrerà strano, ma tutti gli interventi a volte possono nascondere delle insidie, ma porteremo a termine anche questo progetto . Posso infine annunciare con tutta sicurezza che a breve saranno eseguiti anche gli ultimi interventi per la sostituzione dei nuovi corpi illuminanti in Via Valdambrini fino all’ incrocio semaforico di Vignacce e anche in via Etruria”.

Il Consigliere Andrea Amanati