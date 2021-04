Ringraziamento a due dipendenti Asl Roma 4 per le cure prestate - Terzo Binario News

“In un periodo così difficile dal punto di vista sanitario è importante per un paziente trovare personale sanitario accogliente.

Personalmente sento il dovere di fare di elogiare due esempi cittadini di buona sanità. Ringrazio Debora Zacchei, che si è rivelata negli anni più volte l’angelo custode mio e della mia famiglia.

L’operatrice sanitaria Zacchei è una alacre dispensatrice di aiuti morali e sanitari per tutti coloro che necessitano di un supporto; questa donna eccezionale è un modello di personale socio-sanitario che tutti dovrebbero imitare per grazia e pazienza: lei, infatti, sa mettersi a disposizione di ogni individuo, specie in quelli più provati e riesce a mettere tutti immediatamente a proprio agio con gentilezza, cortesia e disponibilità piena, adoperandosi infaticabilmente, soprattutto senza far distinzione alcuna.

Un plauso infinito a questa straordinaria operatrice! Un ringraziamento speciale e un elogio pubblico poi lo porgo al dirigente Asl Massimo Boschini sempre gentile, paziente e attento ai bisogni di chi si rivolge a lui per qualsiasi necessità. Grazie di cuore a entrambi per quello che fanno per tantissime persone”. (Rom. Mos.)