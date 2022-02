Rifiuti, a Ladispoli si abbassa la Tari anche grazie al contributo della Città Metropolitana - Terzo Binario News

Federico Ascani, capogruppo Pd: “Nel bilancio comunale arrivati oltre 300mila euro, frutto del lavoro svolto da me negli anni nel consiglio”

“Ho piacere di annunciare una bella notizia alla Città di Ladispoli. Il Comune potrà abbassare ulteriormente la Tari grazie anche al lavoro che ho svolto negli anni in Consiglio Metropolitano”.

Lo sottolinea Federico Ascani, Capogruppo PD. Che aggiunge: “Il contributo di più di 300.000 euro da parte della Città Metropolitana, annunciato già un paio di anni fa, finalmente è stato messo a bilancio dal Comune di Ladispoli. È un lavoro che parte da lontano e che oggi vede concretamente i suoi frutti. A beneficiarne saranno direttamente i cittadini”.



“La Città Metropolitana ancora una volta entra direttamente nella vita delle persone di Ladispoli. Entrando nello specifico, l’Ingegner Pravato del Comune di Ladispoli, nella commissione comunale che si è svolta la scorsa settimana, ha comunicato i dati: la riduzione della TARI 2022 rispetto alla TARI 2021 ammonta ad € 394.050,39. Le voci che contribuiscono alla diminuzione del gettito TARI (maggiori entrate e minori spese) ammontano ad € 599.164,73 e fra queste c’è il contributo erogato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per supportare i Comuni nell’introduzione della tariffa puntuale (TARIP). Questo contributo (che quindi è una maggiore entrata) ammonta nel 2022 ad € 170.000,00, pari al 28,4% di € 599.164,73.

“Con grande piacere comunico che i cittadini di Ladispoli potranno beneficiare di una diminuzione dell’importo della prossima bolletta della Tassa sui rifiuti (TARI).

Specialmente in questa fase storica in cui i costi delle utenze sono cresciuti notevolmente, il risultato raggiunto certifica l’importanza di avere rappresentanza della Città di Ladispoli all’interno del Consiglio della città metropolitana di Roma”.



“Con le prossime elezioni – conclude Ascani – spero infatti di essere riconfermato consigliere comunale e quindi membro del consiglio della Città Metropolitana di Roma per proseguire in maniera continuativa con tutti i progetti ancora in cantiere per la città di Ladispoli”.