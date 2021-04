Rifiuti a Ladispoli, domenica le isole mobili: ecco dove - Terzo Binario News

Da domenica 2 maggio a Ladispoli arrivano le isole mobili per incentivare sempre più la raccolta differenziata.

Domenica le isole mobili saranno a disposizione dei cittadini:

dalle 8:00 alle 11:30 via dei Narcisi e via Claudia;

dalle 12:00 alle 15:30 piazza De Michelis e viale Europa;

dalle 16:00 alle 19:30 via Corrado Melone e Marina di San Nicola (uscita direzione Roma).

Dal 3 maggio le isole mobili, che saranno sempre presidiate per indirizzare i cittadini ad un corretto smaltimento dei rifiuti, saranno dislocate in punti strategici della città dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle 18:00 mentre il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 19:30.

Più precisamente il lunedì in piazza De Michelis e in via dei Narcisi; il martedì in piazza della Vittoria e Olmetto; il mercoledì via Claudia e via Corrado Melone; il giovedì Marina di San Nicola (uscita direzione Roma) e viale Europa; il venerdì via Firenze (piazza del mercato) e Castellaccio dei Monteroni.

Il sabato: dalle 8:00 alle11:30 via Firenze (piazza delle mercato) e piazza della Vittoria; dalle 12:00 alle 15:30 piazza De Michelis e viale Europa; dalle 16:00 alle 19:30 via Corrado Melone e Marina di San Nicola (uscita direzione Roma). La domenica dalle 8:00 alle 11:30 via dei Narcisi e via Claudia; dalle 12:00 alle 15:30 piazza De Michelis e viale Europa; dalle 16:00 alle 19:30 via Corrado Melone e Marina di San Nicola (uscita direzione Roma).

Le frazioni che si potranno conferire nelle isole mobili sono:

carta e cartone

imballaggi in vetro

imballaggi in plastica

imballaggi metallici

frazione organica

oli vegetali esausti

plastica dura

contenitori T/F

toner e cartucce

tubi fluorescenti, neon e lampadine

medicinali scaduti

pile esauste, batterie alcaline, batterie ed accumulatori di piombo (solo di provenienza domestica

abiti usati e prodotti tessili (massimo 50 litri, per quantità maggiori conferire al Centro Raccolta di via degli Aironi)

micro RAEE.

Si invitano i cittadini a scaricare l’app Tekneko per avere tutte le informazioni sulla raccolta differenziata e per segnalare un rifiuto abbandonato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA, REGOLARE IL PRIMO MAGGIO

L’Amministrazione comunale ricorda che sabato primo maggio il servizio di raccolta differenziata si svolgerà regolarmente con il conferimento dell’umido organico. L’isola ecologica di via degli Aironi sarà invece chiusa al pubblico per riaprire domenica 2 maggio. Si ricorda che gli orari di apertura, fino al 31 maggio, sono dal lunedì al sabato alle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, la domenica dalle 9:00 alle 13:00.