Rielezione del Presidente e dei dirigenti dell’Associazione nazionale sottoufficiali d’Italia di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta ieri pomeriggio a Civitavecchia l’elezione per il triennio 2023-2026, del presidente e dei dirigenti della locale sezione dell’associazione nazionale sottufficiali d’Italia.

Nella carica di Presidente sezionale è stato riconfermato, all’unanimità e per alzata di mano, Paolo Giardini, mentre in quella di Vice Presidente la riconferma c’è stata per Antonio Russo. Nel direttivo sezionale sono stati eletti, all’unanimità dei votanti, Giacomo Carusone, Sergio Vito Di Meglio e Silvano Olmi.

La Giunta di Scrutinio è risultata composta da Giuseppe Panepinto, Saverio Laino e Luigi Bonomo; nel collegio dei revisori dei conti sono stati eletti Luigi Cerfeda, Raffaele Gammarota e Carlo Trezza; e nel collegio dei probiviri Stefano Sperduti, Rolando La Rosa e Vittorio Petrelli.

Il rieletto presidente dell’ANSI civitavecchiese, Paolo Giardini, ha ripercorso i tre anni dello scorso mandato, i successi e i progetti per il futuro. Dai locali sezionali, alle manifestazioni patriottiche in ricordo di Norma Cossetto o del Sergente Maggiore Cuomo, fino ai corsi in collaborazione con la Croce Rossa e alle raccolte di beneficenza. Tante le iniziative organizzate dai Sottufficiali di Civitavecchia, che pongono la sezione tra le più attive dell’ANSI a livello nazionale.

“Grazie a un finanziamento del Ministero della Difesa – ha annunciato Giardini – restaureremo le lapidi dei Caduti in guerra e dei Cappellani Militari che si trovano sulla facciata del Santuario della Santissima Concezione. L’amministrazione comunale ha avviato, su nostra proposta, l’iter per intitolare un parco giochi al Maresciallo di PS Luigi Avellino, nato a Civitavecchia e martire delle foibe. Infine – ha concluso Giardini – il 30 ottobre saremo a Napoli per ricordare il trentennale della morte del Sergente Maggiore Roberto Cuomo, effettivo all’11° Reggimento Trasmissioni e Medaglia d’Oro al Merito dell’Esercito.”

ANSI, associazione nazionale sottufficiali d’Italia, sezione di Civitavecchia