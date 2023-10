Investito da un furgone, muore un uomo di 78anni • Terzo Binario News

Un uomo di 78 anni e’ morto questa mattina a Roma a causa delle ferite riportate in seguito ad un investimento.

L’incidente e’ avvenuto alle 11:30 circa in via del Portonaccio all’altezza di via Latino Silvio. La vittima e’ stata investita da un furgone Citroen Jumper.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno disposto, per il conducente del mezzo, tutti gli accertamenti previsti per stabilire se fosse o meno sotto effetto di alcool o droghe.