Riduzione Tari, contributo da 70mila euro da Città Metro per Anguillara - Terzo Binario News

“Il consiglio della Città metropolitana di Roma ha approvato ieri un

contributo a favore di Anguillara Sabazia pari a 70.000 euro per la

riduzione della Tari.

Un risultato costruito e raggiunto grazie all’impegno del vice

coordinatore provinciale della Lega Marco Riezzo, del commissario

locale del partito Fabio Stefoni e del capogruppo del Carroccio in

Città metropolitana Antonio Proietti.

”Inizia con il piede giusto la nuova amministrazione di Angelo

Pizzigallo – spiega in una nota la Lega -. Il nostro partito è al

fianco dei cittadini in un momento difficile e complicato come quello

che stiamo vivendo. Certamente una misura di giustizia sociale”,

conclude la nota.