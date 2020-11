Arriva il calendario Aspa Anguillara 2021 per aiutare gli amici pelosetti - Terzo Binario News

L’associazione A.S.P.A. – Anguillara Sabazia Protezione Animali – ODV interviene sul territorio di Anguillara Sabazia e zone limitrofe a tutela di cani e gatti vaganti, abbandonati o maltrattati dal 2006.

L’associazione è completamente autofinanziata e quest’anno, triste e duro per tutti, vuole donare un sorriso con il proprio calendario, nel quale le volontarie, insieme alla fotografa Giosiana Giuliani, hanno ironicamente giocato a fare le fotomodelle in luoghi lontani. Contiamo molto su questa iniziativa a causa della mancata possibilità di organizzare eventi di beneficenza fondamentali per il mantenimento degli animali ospiti del rifugio e dello stesso.

Auguriamo a tutti un gioioso 2021!

Come averlo:

Il calendario è disponibile online con una donazione di 10 euro più 2 euro di spese di spedizione e si può prendere tramite il nostro sito https://www.associazioneaspa.it/ con una semplice e veloce donazione tramite Paypal.

I nostri sostenitori vicini potranno trovarlo al nostro rifugio e in vari negozi; eccone alcuni: negozio per animali Qua la zampa, Ciwi bar, bar Al Centrale, pasta all’uovo da Mimi, Toeletta Vizi e Coccole, toeletta Arca di Noè, libreria per bimbi Tutta un’altra storia, negozio per animali Le Aristomatte, …

Per maggiori informazioni potete contattarci sulla nostra pagina FB: Aspa Anguillara odv.