Ricordi e commozione ieri a Cerveteri per l’albero dedicato a Ciacco - Terzo Binario News

Presenti alla cerimonia il Sindaco e gli amici del giovane Federico Colozzi, scomparso prematuramente

È un Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, fortemente emozionato quello che ieri, giovedì 10 marzo, ha presenziato alla cerimonia di piantumazione di un albero dedicato a Federico Colozzi, conosciuto da tutti come Ciacco, avvenuta all’interno dei giardini del Parco della Rimembranza.

“È venuto a mancare un ragazzo di Cerveteri, Federico Colozzi, un mio grande amico e compagno di scuola che aveva un locale proprio qui davanti che si chiamava Caronte dove tanti della mia generazione hanno passato del gran bel tempo.

Gli amici hanno pensato di fare un gesto che potesse ricordarlo, e per come era Federico, un grande lettore, una persona poco attaccata alle cose materiali, è venuta l’idea di piantare un albero e abbiamo deciso di piantumarlo proprio davanti la sua attività commerciale. Gli amici hanno acquistato questo albero e lo abbiamo piantumato. Per una serie di coincidenze è stata posticipata nel tempo e oggi fortunatamente con il bel tempo abbiamo svolto questa cerimonia.

Federico era un ragazzo per bene, volenteroso, sempre con il sorriso ed è stato un colpo duro perderlo, ancor di più per noi che siamo cresciuti con lui. La memoria oggi va anche a Paolo Pricano, un altro ragazzo venuto a mancare alcuni anni fa, altro nostro compagno di classe morto prematuramente, erano cresciuti insieme, e per noi la perdita di entrambi è stata molto forte. Ci mancano molto”.