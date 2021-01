Ricercato per tentato omicidio: bloccato dalla Polizia - Terzo Binario News

Una romena di 48 anni – mercoledì 13 gennaio – è stata bloccata dagli agenti del commissariato Borgo, a Roma. La donna aveva un ordine di carcerazione di 4 mesi e nove giorni. Identificata, è stata associata al carcere di Rebibbia.

Sempre ieri ma a Lanuvio – in via Cisternense – è stato individuato un romeno di 35 anni, ricercato per tentato omicidio. In questa occasione è intervenuto il personale del commissariato di Genzano.