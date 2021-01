Ubriachi litigano in strada: un ferito - Terzo Binario News

Una lite tra ubriachi. È quanto accaduto intorno alle 11,15 di giovedì 14 gennaio in via Conte di Carmagnola, a Roma. Uno dei due è stato ferito alla mano, colpito dal coccio di una bottiglia ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo. L’altro contendente, per accertamenti, è stato accompagnato al San Giovanni.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Torpignattara e del Nucleo radiomobile.

Foto Facebook Alessandro F.

c.b.