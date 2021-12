Riaperto il Ponte dell'Industria, Gualtieri: "Restituito ai romani dopo soli 70 giorni" - Terzo Binario News

“Sono davvero orgoglioso di restituire alle romane e ai romani il Ponte di Ferro dopo appena 70 giorni dall’incendio che lo aveva danneggiato.

Non è solo uno snodo essenziale per la mobilità di questo quadrante ma anche un pezzo di storia importante, da preservare, della nostra città.

Grazie davvero all’assessore Eugenio Patané, all’assessore Ornella Segnalini e ai Presidenti di Municipio Amedeo Ciaccheri e Gianluca Lanzi, agli uffici e a tutta la squadra che ha seguito con grande passione e impegno questi lavori.

Era la notte prima delle elezioni quando venivo qui a vedere le fiamme ed è stato un momento terribile.

Da subito ci siamo impegnati per riaprire il ponte al più presto e oggi non solo lo riapriamo ma vogliamo fare di più: spostare il passaggio pedonale sulle due passerelle laterali e ampliare così le corsie per gli autoveicoli compresi quelli del trasporto pubblico locale.

Siamo al lavoro su diversi ponti di Roma, che sono importanti perché ricuciono e uniscono i territori. C’è grande attenzione anche alle banchine, sia per la riapertura delle ciclabili che per la fruibilità del fiume. Ricucire i pezzi di città dove ci sono fratture e riqualificare le aree dei fiumi sono due grandi impegni che abbiamo preso e porteremo a termine, con lo stesso impegno ed entusiasmo che ci ha portato alla riapertura di oggi”.

Roberto Gualtieri