Riacceso l'autovelox di Monte Romano sull'Aurelia Bis: limite a 50 km/h • Terzo Binario News

Spento da mesi, il comune della Tuscia lo rimette in funzione il 15 marzo

“Si avvisa l’utenza, che al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni e la tutela e la sicurezza della circolazione stradale, saranno nuovamente attive in modalità sanzionatoria dal 15 Marzo 2025 (ore 00.00) le postazioni fisse per il controllo elettronico della velocità bidirezionale, installate sulla strada Statale 1 bis Aurelia presso il comune di Monte Romano funzionanti in modalità alternata.

L’apparato rileverà la velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia all’interno del centro abitato.

Lo strumento rileverà solo ed esclusivamente le violazioni riguardanti il superamento del limite massimo di velocità consentito in quel tratto di strada, che è di 50 chilometri orari.

Si ricorda quindi che a partire dalle 00.00 del 15 Marzo 2025 verranno elevate le sanzioni, sulla base dei rilievi dell’impianto, per chi supererà il limite di velocità dei 50 chilometri orari.

Si invitano pertanto tutti gli utenti a guidare con la massima prudenza per la propria e l’altrui incolumità”.

Questa la nota social del comune di Monte Romano.