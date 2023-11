Registro elettronico dei farmaci: incontro fra veterinari Asl Roma 4 e allevatori • Terzo Binario News

Il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio Veterinario della Asl Roma 4 hanno organizzato una serie di incontri con gli allevatori zootecnici di tutto il territorio di competenza aziendale per affrontare con loro due temi importanti: la gestione del registro elettronico dei farmaci veterinari, che garantisce un monitoraggio costante in merito ai farmaci in uso all’interno di un dato allevamento; e sul fenomeno dell’antibiotico resistenza, che oltre a rappresentare un rischio concreto per la salute sia umana che animale genera effetti negativi anche sulla gestione economica degli allevamenti.

“Il registro elettronico – ha spiegato dott.ssa Chiara Servili della Asl Roma 4 – è ormai uno strumento obbligatorio per tutte le aziende zootecniche destinate alla produzione di alimenti per consumo umano. Ma non tutti lo usano in maniera corretta. Per questo abbiamo deciso di incontrare la categoria e sensibilizzarli sull’importanza che tale strumento riveste nell’ambito della sicurezza del ciclo alimentare e non solo. A questo è anche collegato il fenomeno dell’antibiotico resistenza. Un fenomeno in crescita e che può rappresentare un rischio sia per l’animale che per l’uomo”.

Il primo incontro si svolgerà a Bracciano a via Santa Lucia 22 martedì 21 novembre dalle ore 10 alle ore 12. Poi gli specialisti saranno ad Allumiere (Aula Nobile del palazzo comunale) il giorno 29 novembre sempre dalle ore 10 alle ore 12, e infine a Sacrofano nella Biblioteca Comunale in piazza Ugo Serata, il giorno 30 novembre dalle ore 10 alle ore 12.

“Per la prima volta – ha detto il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Pierluigi Ugolini – organizziamo una serie di incontri con gli allevatori locali per sensibilizzarli su un tema molto importante e in forte crescita. La resistenza agli antibiotici è un fenomeno naturale da contrastare per evitare problemi nella gestione delle malattie. L’attenta osservazione delle linee guida può migliorare le possibilità di avere un allevamento sano riducendo così il ricorso agli antibiotici., il Rispettare le norme di igiene e biosicurezza oltre all’adozione di un’alimentazione controllata oltre a favorire il benessere animale migliora le garanzie di sicurezza alimentare attraverso politiche di prevenzione”.

Per iscriversi e partecipare all’evento inviare una mail a chiara.servili@aslroma4.it o telefonare al numero 06/99890234.

Sarà presente anche il servizio Vaccinazioni per eseguire la vaccinazione antinfluenzale e quelle raccomandate.