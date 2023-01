Regionali, Pascucci: “Totale contrarietà a nuovi inceneritori, politiche ambientali sempre al centro dell’attenzione” • Terzo Binario News

Il candidato alle Elezioni Regionali in Verdi e Sinistra interviene sul tema dell’ambiente

Le tematiche ambientali sono sempre di più al centro dei programmi elettorali di partiti, coalizioni e candidati. In vista delle elezioni regionali del Lazio del 12 e 13 febbraio, in occasione dell’intervista in esclusiva rilasciata alla redazione di Terzobinario, Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente, ha come di suo solito preso una posizione forte e netta.

Proprio come sempre fatto nella sua esperienza decennale da Sindaco di Cerveteri, le politiche ambientali sono predominanti nel suo programma elettorale.

A tal riguardo, Pascucci ha dichiarato:

“Come prima cosa voglio ribadire con forza la mia totale contrarietà alla realizzazione di nuovi inceneritori e la mia solidarietà alle cittadine e ai cittadini che si vedono minacciati da questo ecomostro. Sappiate che mi troverete come sempre al vostro fianco. Da Sindaco di Cerveteri ho dato vita ad una vera e propria rivoluzione: avevamo una raccolta differenziata ferma al 14% e oggi sfiora l’80%. Ogni città deve saper gestire autonomamente i propri rifiuti. Questo è ancora più vero per Roma. I territori della provincia non sono più disponibili a fare da discarica per la Capitale”.